Обстрел на Луганщине: Повреждены три дома, не смог выехать эвакуационный автобус

Фото: Facebook / Луганская ОВА

В результате обстрела со стороны российской армии повреждены дома три дома в Попасной и Рубежном. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«В этих двух населенных пунктах сегодня повреждены две многоэтажки, где занялись две квартиры, а также частный жилой дом. Из-под обстрелов спасен один человек», – говорится в сообщении.



Кроме этого, в Рубежном из-за обстрелов эвакуационный автобус не смог добраться до города. Из Попасной автобус вернулся с повреждениями от обстрела россиян. Однако 33 местных жителей были эвакуированы.