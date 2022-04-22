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Обстрел на Луганщине: Повреждены три дома, не смог выехать эвакуационный автобус

22 апреля 2022, 20:29

Обстрел на Луганщине: Повреждены три дома, не смог выехать эвакуационный автобус

Фото: Facebook / Луганская ОВА Фото: Facebook / Луганская ОВА

В результате обстрела со стороны российской армии повреждены дома три дома в Попасной и Рубежном. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«В этих двух населенных пунктах сегодня повреждены две многоэтажки, где занялись две квартиры, а также частный жилой дом. Из-под обстрелов спасен один человек», – говорится в сообщении.

Кроме этого, в Рубежном из-за обстрелов эвакуационный автобус не смог добраться до города. Из Попасной автобус вернулся с повреждениями от обстрела россиян. Однако 33 местных жителей были эвакуированы.

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