В Виноградном под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу

Спутник зафиксировал еще одну братскую могилу близ Мариуполя – рядом с кладбищем оккупированного села Виноградное, которое находится в 5-6 километрах от города. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые есть в распоряжении проекта «Схемы».



«Согласно спутниковым снимкам, выкопанные траншеи на территории кладбища оккупированного села появились в конце марта. На снимках 17 марта этих раскопок нет. На фото Maxar за 29 марта уже можно увидеть траншеи размером ориентировочно 38 на 4 метра», - говорится в сообщении.

Согласно спутниковому снимку Planet за 20 апреля, размер места массового захоронения увеличился (стал 45 на 25 метров).



О том, что рядом с кладбищем села Виноградное во время оккупации российскими военными появилась братская могила, местным властям сообщили жители – после публикации j зафиксированной спутником 300-метровой братской могиле в оккупированном российскими войсками Мангуше.



Эту информацию «Схемам» передал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он считает, что там могут быть тела сотен погибших – преимущественно из левобережной части Мариуполя.