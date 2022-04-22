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Российские военные отказываются ехать в Украину. Командиры давят, но уголовные дела не открывают

22 апреля 2022, 21:16

Российские военные отказываются ехать в Украину. Командиры давят, но уголовные дела не открывают

Сотни или тысячи российских военных отказываются ехать воевать в Украину. За это на них давят и угрожают командиры, но уголовное дело за отказ открыть не могут, пишет «Медиазона».

Поскольку в России не объявлено военное положение, возбудить против отказников дело за неисполнение приказа затруднительно, поэтому командиры давят на своих подчиненных уговорами, угрозами и увольнениями.

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Адвокат Максим Гребенюк рассказал изданию, что в отсутствие военного положения практически невозможно доказать состав статьи 332 УК (неисполнение приказа), которая предполагает наличие «существенного ущерба» для возбуждения дела. Он отмечает, что с 24 февраля до сих пор не было возбуждено ни одного дела по этой статье.

«Проблема в том, что приказов об участии в боевых действиях на заграничной территории не существует, ведь у нас не введено военное положение. Военнослужащих просто ставят перед фактом — едем туда, открываем огонь там. Их мнение, готовы они или не готовы, спрашивают только на стадии укомплектовывания. Тем, кто говорит, что готовы, дают приказ. А тот, кто не готов — он приказ этот не получает вообще», — говорит адвокат.

Инженер одной из сибирских частей, контрактник Василий Никитенко отказался ехать в Украину. В первую же неделю войны командир опросил Василия и других военнослужащих из его части о желании принять участие в «специальной операции». Получив от многих отрицательный ответ, попросил от этих солдат написать рапорта о причине отказа. В дальнейшем такие рапорта отказникам приходилось писать каждую неделю. Через несколько таких отказов Никитенко вызвали и сказали, что будут увольнять за невыполнение условий контракта.

Позже в часть пришла телеграмма от вышестоящего штаба о том, что Никитенко, несмотря на отказ, все равно должен отправиться в один из приграничных регионов.

«По словам людей более опытных, я еду в распоряжение своего прямого начальника, и перехода границы не будет. Но, зная, как все это устроено в структуре вооруженных сил, я уверен, что он будет. Естественно, там я тоже пойду в отказ, а там уже и до уголовного дела за дезертирство недалеко», — прогнозирует Никитенко.

В отсутствие возможности наказать подчиненного в рамках Уголовного кодекса, командиры пытаются давить на отказников с помощью угроз и унижений.

«Товарищ полковник, загрузите его завтра в БТР и вывезите, понятно? Завтра загрузить и вывезти, и мне доложить! Можете связать нах..й, можете так его… как кулек туда… запихнуть!» — так отреагировал один из командиров на отказ военного Валерия Редькина повторно отправляться на войну в Украине вскоре после возвращения оттуда.

На записи этого разговора командир адресует Редькину поток оскорблений.

Также известны случаи, когда родителям отказника приходят письма с утверждениями, что их сын «не оправдал высокое звание "Защитника Отечества", самоустранился от исполнения служебных обязанностей, отказался (испугался) ехать на очередные учения, тем самым халатно выполнял свои служебно-должностные обязанности, встал на путь преступления, подавал дурной пример сослуживцам».

Командиры используют и угрозы уголовного преследования.

«Вы не можете не ехать. Не поедете туда — поедете, бл…, на 15 лет зону топтать и все», — говорит на другой записи командир еще одного военнослужащего Валерия Соловьева.

Случаи отказа от отправки в Украину были и среди летчиков. По словам собеседника «Медиазоны», знакомого с процедурой увольнения одного из них, услышав на диктофонной записи формулировку поставленной командиром задачи, этот летчик сказал, что выполнять ее не станет. Когда его отправили на разговор к командиру, летчик сказал тому, что не считает Украину врагом, а войну назвал несправедливой.

Командир начал уговаривать летчика, используя аргументы, сравнимые с тем, как войну оправдывают пропагандисты на российском телевидении. Летчика после отказа угрожали уволить, но так и не уволили.

Издание отмечает, что вслед за отказом контрактника участвовать в «специальной операции» может последовать увольнение. Но часто этого хочет и сам военнослужащий.

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