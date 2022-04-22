За 22 апреля в результате российских обстрелов погибли еще трое мирных жителей Донецкой области: в Марьинке, Зеленом Поле и Новоселовке Второй. Кроме того, семеро получили ранения.



Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Также властям удалось уточнить информацию относительно 1 раненого в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе на данный момент установить невозможно.

По данным Донецкой ОВА, сегодня россйиские силы обстреляли 20 населенных пунктов региона, в которых разрушили или повредили 34 гражданских объекта. Наибольшой удар был нанесен по Славянску.