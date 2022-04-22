Сегодня оккупанты нанесли по Харьковщине более 50 ударов, есть жертвы

Сегодня, 22 апреля, российские оккупанты снова обстреливали гражданскую инфраструктуру Харькова и области, сообщает Харьковская областная военная администрация.



«По Харькову пострадали жилые районы, в том числе Салтовка, Алексеевка, Жуки, Пятихатки, ХТЗ. В Коротиче в результате обстрела оккупантов возник пожар на одном из складских помещений, 6 человек пострадали, один погибший», — говорится сообщении.



Обстрелы продолжались в Чугуевском районе, Барвенково. Всего по области за сутки оккупанты нанесли 56 ударов из артиллерии, РСЗО и минометов.



«В результате обстрелов российскими оккупантами по области пострадали 19 мирных жителей, из них 7 — в городе Харьков. Два человека погибли», — сообщили в Харьковской ОВА.

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