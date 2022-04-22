Обстрелы Славянска и Лимана, Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска обстреляли Славянск и Лиман. Идут тяжелые бои на границе Донецкой и Харьковской областей. Армия РФ захватила 42 населенных пункта в области.

С подконтрольной территории Донецкой области выехала почти три четверти населения – осталось около 430 тысяч человек.

Для передвижения по Мариуполю оккупанты начали выдавать пропуска.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Путина обеспечить гуманитарный коридор из Мариуполя.

По данным британской разведки, за отказом Путина штурмовать «Азовсталь» может стоять переброска сил на другое направление. Обстрелы завода продолжаются.

Луганщина в огне. Эвакуация жителей продолжается под обстрелами.