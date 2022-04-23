Войска РФ наступают вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты проводят наступление для разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного коридора между ними и оккупированным Крымом. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



«В Донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Противник сосредоточивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, оказывает интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошковского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки», — сообщили в Генштабе ВСУ.



На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода «Азовсталь» и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя туда прибыло инженерное подразделение.



Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 8 атак врага, уничтожены 9 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы.



При этом оккупанты не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.



На Слобожанском направлении группировка войск РФ продолжает частично блокировать и обстреливать его из ствольной и реактивной артиллерии, захватчики ведут наступление южнее Изюма.



«По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии над гражданским населением в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери», — сообщили в Генштабе ВСУ.