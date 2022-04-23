Оккупанты обесточили насосную станцию на Луганщине, без воды три города

Россияне обесточили насосную станцию — без воды остались центр Лисичанска, Новодружеск, Приволье. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Вражеский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, питающую насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Приволье. В настоящее время этот объект обесточен — централизованное водоснабжение в указанных городах отсутствует», — констатировал Гайдай.



Он отметил, что продолжаются ремонтные работы. Спасатели в усиленном режиме подвозят воду для нужд населения.