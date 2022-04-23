На Луганщине сегодня будут эвакуировать людей из пяти городов

В Луганской области сегодня будут проводить эвакуацию жителей Северодонецка и Лисичанска, также попытаются вывезти людей из Рубежного, Попасной, Горского.



Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о местах сбора людей для эвакуации:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Щербакова, 1а;

Горское: ул. Гагарина, 13а;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

«Вчера кое-где помешали обстрелы, где-то рискнули и удалось спасти людей. 23 апреля "режима тишины" снова не обещают – россияне его просто не предоставят. Они наверняка получают удовольствие, когда открывают огонь по населенным пунктам с людьми, поэтому делают все, чтобы вас не выпускать. Спасайтесь, пока мы можем помочь вам. Сложно эвакуировать людей, доставлять еду и воду. С каждым днем все труднее», — подчеркнул Гайдай.