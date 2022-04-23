РФ угрожает обстрелять церкви на Пасху, украинцев призывают быть бдительными

Правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными в Пасхальную ночь, поскольку есть угроза российских обстрелов. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.



«Минобороны РФ фактически сейчас угрожает обстрелять украинские церкви в Пасхальную ночь. Многочисленные бобардировки святынь ярко свидетельствуют о том, что в России отсутствует уважение к церквям. СБУ и Нацполиция рекомендуют главам церквей минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях», — говорится в сообщении.



Ведомство призывает украинцев воздержаться от массовых скоплений в храмах и соблюдать правила комендантского часа, установленные гражданскими администрациями.



«Пасхальные богослужения для христиан восточного обряда будут доступны в онлайн-формате и по телевидению», — добавили в Управлении госохраны.