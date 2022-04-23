Большинство подразделений «МВД ДНР» погибло в боях под Мариуполем — разведка

Группировка «ДНР» практически лишилась подразделений «МВД ДНР», поскольку большинство личного состава погибло в боях под Мариуполем. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.



«В боях на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой "МВД ДНР". Включая военнослужащих "внутренних войск ДНР" и курсантов "Донецкой академии МВД"», — говорится в сообщении.



ГУР МО располагает информацией, что за время участия в боевых действиях «МВД ДНР» понесло большие потери.



В частности, на Мариупольском направлении безвозвратные потери составили до 1000 человек, в том числе 26 курсантов, а также свыше 2800 человек — санитарные потери. На остальных направлениях безвозвратные потери — около 500 человек, около 2100 человек — санитарные потери.



«Нехватка "правоохранителей" привела к ухудшению ситуации с поддержкой "общественного правопорядка" и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию. "Министр внутренних дел ДНР" принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении начальника "Донецкой академии МВД" и начальников аппарата "ВВ МВД" по факту потерь среди личного состава», — отметили в ГУР МО.