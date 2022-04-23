В Пасхальную ночь по всей Украине будет действовать комендантский час

В Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля по всей Украине будет действовать комендантский час. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.



«Сегодня, 23 апреля, с 19:00, до 5:00 24 апреля Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская области закрыты для перемещения граждан. В центральной части страны и западных областях комендантский час начинается немного позже», — рассказал Тимошенко.



С 23:00 до 5:00 комендантский час будет действовать в Киевской, Одесской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Днепропетровской, Ровенской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.