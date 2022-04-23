Пятов допустил продажу легионеров «Шахтера» в случае «худшего» сценария

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов допустил сценарий, при котором клуб продаст легионеров, однако отметил, что какая будет принята стратегия — не знает.



«Я не могу ничего сказать по этому поводу, потому что никто не может конкретно ответить на этот вопрос. Все надеются на лучшее, но также готовятся и к худшему», — сказал Пятов в интервью «Люкс ФМ», отвечая на просьбу прокомментировать слухи о продаже легионеров.



Он отметил, что «есть план А — продолжить во Львове или где-то, где более безопасно». «И есть вариант, если это будет тянуться дальше, то целесообразно отпустить, распродать игроков, которые действительно очень дорого стоят», — добавил футболист.



Пятов предположил, что, в случае продажи дорогостоящих игроков, на эти деньги «можно продолжать жизнедеятельность, чтобы команда жила дальше».