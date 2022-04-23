В Мариуполе оккупанты устроили параллельную эвакуацию в Россию — мэр

В Мариуполе российские захватчики саботируют эвакуацию мирных жителей на подконтрольную Украине территорию и организовали параллельную эвакуацию в Россию. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире канала «Популярная политика».



Он отметил, что в городе были коллаборанты, которые предали своих избирателей, и на их руках теперь точно так же кровь, как и на руках российской армии и Владимира Путина.



«Они срывали те операции, которые мы планировали с начала марта, они расстреливали эвакуационные автобусы, расстреливали цинично места сбора людей. Когда мы открывали город, чтобы выпустить автобусы, которые должны были выехать для эвакуации, они врывались танками в город, улучшая свои позиции. Когда жители города Мариуполя тоже в начале марта пытались выехать из города на частном транспорте и попали на первый блокпост РФ, то им сказали, что "нет приказа выпускать вас из города, возвращайтесь обратно". А потом начинались артудары, с 9 марта по городу начал работать самолет, сбрасывая авиабомбы», — сказал Бойченко.



Мэр отметил, что сегодня РФ потребовала собрать людей для эвакуации, и это было сделать очень сложно из-за отсутствия связи, но люди собрались.



«Была определена локация возле "Порт-Сити", и цинично оккупационные войска объявляют возле рядом стоящего в 300 метрах здания эвакуацию, только в сторону территории, подконтрольной Российской Федерации и "войскам ДНР", в Докучаевск», — сообщил он.



По словам Бойченко, в ту точку, куда люди собрались и хотят уехать в Украину, автобусы для эвакуации не приехали.



«И до сих пор люди стоят в надежде, что приедут автобусы. Что это, как не унижение, что это как не саботаж в преддверии такого большого праздника, как Пасха. Что есть святого у тех людей, которые пришли и уничтожили город? Что есть святого у тех, кто убили 20 тысяч русскоговорящих в Мариуполе, где каждый второй — этнический русский?» — сказал мэр Мариуполя.

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