Число погибших от ракетного удара по Одессе возросло до восьми человек

Последствия удара по Одессе. Фото: Горсовет

Число погибших в результате российского ракетного удара по Одессе возросло до восьми человек. Еще около 20 человек пострадали.



Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



«Семь ракет прилетело в Одессу, две мы сбили. В многоэтажный дом попала ракета. Восемь людей скончались, восемнадцать или двадцать раненых», — сказал глава государства на пресс-конференции.



Среди погибших — трехмесячный ребенок.



«Подонки вонючие. Других нет слов. Просто подонки», — сказал Зеленский о российских войсках, которые обстреляли Одессу.



В результате обстрела были повреждены жилые дома. Загорелся многоэтажный дом.



Во время сегодняшнего обстрела Одессы было повреждено одно из городских кладбищ. Разрушено более 1000 квадратных метров территории, сообщает мэрия.

«Это тоже "денацификация"? Оккупанты, видимо, боятся даже мертвых», — прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Россия выпустила крылатые ракеты по Одессе сегодня днем.



Известно, что несколько ракет удалось сбить. Горожане видели взрывы в небе и падающие горящие обломки.