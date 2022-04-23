Зеленский допустил применение Россией ядерного оружия

Президент Владимир Зеленский допустил, что Россия может применить ядерное оружие.



«Я не считаю, что сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Я считаю, что это может быть использовано тем или иным человеком не когда он загнан в угол, а когда он утратил связь с реальностью, со здравым смыслом... И поэтому, если руководство Российской Федерации не потеряет полностью связь с реальностью и адекватность, они не смогут и не будут использовать ядерное оружие», — заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве.



Отвечая на вопрос, может ли Россия применить ядерное оружие, глава государства сказал: «Может. Верю ли я в это? Верить в такие вещи не хочется, скажу вам откровенно».



Заленский подчеркнул, что если бы у Украины было ядерное оружие, то она бы его никогда не применила.



«Это невозможно. Потому что мы абсолютно адекватные люди. Любого руководителя нашего государства, который бы... начал... пальчиком тянуться к этой кнопке, его бы снесли наше государство, наше общество и я был бы первым среди тех людей, которые бы бежали просто снести такого человека», — сказал глава государства.



Вместе с тем, по его словам, если бы у Украины было ядерное оружие, «то риски о начале войны со стороны России были бы минимизированы».