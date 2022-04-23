За субботу, 23 апреля, на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 12 атак российских сил, уничтожили 29 единиц вражеской техники и сбили 5 воздушных целей.



Об этом сообщает штаб операции Объединенных Сил.



Как уточняется, военнослужащие уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину и 4 единицы автомобильной техники.



Также указано, что подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили один самолет Су-25, одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата «Орлан-10».