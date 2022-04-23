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Зеленский и Джонсон обсудили гарантии безопасности для Украины

23 апреля 2022, 23:38

Зеленский и Джонсон обсудили гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, в котором обсудили гарантии безопасности Украины.

«Рассказал о противодействии агрессии РФ, о ситуации в Мариуполе. Поблагодарил за важную и весомую оборонную поддержку, макрофинансовую помощь. Обсудили гарантии безопасности Украины. Ценим лидерство Джонсона и Великобританию в поддержке Украины!» — написал Зеленский в Twitter после переговоров с Джонсоном.

В свою очередь британский премьер сообщил о том, что «проинформировал президента о новых санкциях Великобритании против военнослужащих России. Также Джонсон подтвердил, что Великобритания вновь откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе.

Кроме этого, Джонсон «подтвердил, что Великобритания предоставляет дополнительную оборонительную военную помощь, включая защищенные мобильные транспортные средства, беспилотники и противотанковое оружие».

Зеленский поблагодарил Джонсона за обучение украинских военнослужащих в Великобритании.

Накануне Борис Джонсон поделился своим видением коллективных гарантий безопасности Украине. По его словам, Великобритания не будет давать Украине гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье устава НАТО.

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