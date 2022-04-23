Зеленский и Джонсон обсудили гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, в котором обсудили гарантии безопасности Украины.



«Рассказал о противодействии агрессии РФ, о ситуации в Мариуполе. Поблагодарил за важную и весомую оборонную поддержку, макрофинансовую помощь. Обсудили гарантии безопасности Украины. Ценим лидерство Джонсона и Великобританию в поддержке Украины!» — написал Зеленский в Twitter после переговоров с Джонсоном.



В свою очередь британский премьер сообщил о том, что «проинформировал президента о новых санкциях Великобритании против военнослужащих России. Также Джонсон подтвердил, что Великобритания вновь откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе.



Кроме этого, Джонсон «подтвердил, что Великобритания предоставляет дополнительную оборонительную военную помощь, включая защищенные мобильные транспортные средства, беспилотники и противотанковое оружие».



Зеленский поблагодарил Джонсона за обучение украинских военнослужащих в Великобритании.

Накануне Борис Джонсон поделился своим видением коллективных гарантий безопасности Украине. По его словам, Великобритания не будет давать Украине гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье устава НАТО.