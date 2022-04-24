Зеленский сравнил «фильтрационные» лагеря России для мариупольцев с нацистскими

В Мариуполе раскрываются новые факты о преступлениях российских сил против местных жителей, заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.



В частности, по его словам, устанавливаются новые захоронения убитых оккупантами людей. «Речь идет о десятках тысяч погибших мариупольцев», — подчеркнул президент.



Зеленский добавил, что фиксируются переговоры оккупантов «о том, как они скрывают следы своих преступлений».



Также президент сообщил, что Россия продолжает поддерживать деятельность так называемых фильтрационных лагерей, в том числе вблизи Мариуполя.



«Хотя честное название для них на самом деле другое — это концентрационные лагеря. Такие, которые строили и нацисты в свое время. Украинцев из этих лагерей — выживших — отправляют дальше на оккупированную территорию и в Россию. Зафиксированы факты депортации наших граждан в российскую глубинку — в Сибирь, даже во Владивосток. Депортируют в том числе и детей, надеясь, что они забудут, где их дом, откуда они. А они — из Украины», — рассказал Зеленский.