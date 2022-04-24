Обстрелы Луганщины не прекращаются: известно о новых жертвах и разрушениях

Российские войска 23 апреля обстреляли минимум шесть городов Луганской области. В результате обстрелов населенных пунктов Луганской области погибли 8 человек, 2 человека пострадали, разрушено не менее 8 зданий. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Шесть человек погибли после вчерашней артиллерийской атаки по городам Горское и Золотое. Еще два человека тяжело ранены. Также стало известно о двух жертвах, у которых россияне унесли жизни – несколько дней назад вражеский снаряд попал в дом в Попасной. Под завалами оказались две женщины, которых, к сожалению, спасти не удалось. Кроме того, вчера днем ​​сотрудники ГСЧС эвакуировали из-под обстрелов трех человек в Рубежном», – написал Гайдай в Telegram-канале в воскресенье утром.



В Лисичанске загорелся многоэтажный дом, в Рубежном – частный дом.



«В Северодонецке разрушения получили сразу пять домов, четыре из которых расположены рядом, а также здание национальной полиции», – сообщает глава ОВА.