Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Подоляк: Оккупанты штурмуют «Азовсталь» в Мариуполе, а собирались блокировать

24 апреля 2022, 11:43

Подоляк: Оккупанты штурмуют «Азовсталь» в Мариуполе, а собирались блокировать

Российские оккупационные войска продолжают обстрелы территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и концентрируют вокруг него технику для штурма, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую Азовсталь. Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ не штурмовать?», – написал Подоляк в Twitter.

Он предложил российской стороне «подумать об остатках репутации» и предоставить гуманитарный коридор для беспрепятственного выезда мирных жителей из Мариуполя. «Необходимы всего три "мариупольских шага". 1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем. 2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских. 3. Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных», – добавил Подоляк.

Читайте также:

Красный крест просит гуманитарный коридор для тысяч жителей Мариуполя

Накануне президент России Владимир Путин приказал отменить штурма «Азостали». При этом он поручил заблокировать эту промзону «так, чтобы муха не пролетела». Украинским военным Путин предлагает сдаться.

На территории завода «Азовсталь», которую продолжают атаковать российские войска, остаются сотни мирных жителей

Еще по теме

Места
Азовсталь Мариуполь
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:35
Оккупанты держат в плену донецких и луганских наблюдателей СММ ОБСЕ
23:53
Россия готовит «пасхальные» обстрелы. Как живет «Азовсталь». Дайджест НД за день
13:59
Большинство подразделений «МВД ДНР» погибло в боях под Мариуполем — разведка
13:17
Оккупанты принудительно мобилизуют жителей Мариуполя в «армию ДНР»
23:55
Обстрелы Славянска и Лимана, Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►
17:43
«ДНР» хочет начать вещание из телецентра в Мариуполе. Но в городе нет света
14:55
Умер легендарный футболист «Шахтера» Виктор Звягинцев. В 2014-м он поддержал «ДНР»
13:10
«ДНР» готовится к «фильтрации» жителей Краматорска и агломерации
11:35
Минобороны РФ назвало цели: Контроль над Донбассом и югом Украины, коридор в Крым
09:58
В «ДНР» признали, что Украина не перекрывала воду
00:06
Путин приказал блокировать «Азовсталь», Россия накапливает войска. Дайджест НД за день ►
16:34
В «ДНР» открыли «уголовное дело» за публикации в TikTok
14:24
Россия хочет вывезти зерно с оккупированных территорий Херсонщины и Запорожья — Денисова
13:38
Жители ОРДЛО оформляют в России выплаты для беженцев и сразу возвращаются обратно
10:55
«ДНР» продлила учебный год до 1 июля
все новости
12:29
Двое детей погибли на Донетчине при обстреле со стороны российских войск
11:43
Подоляк: Оккупанты штурмуют «Азовсталь» в Мариуполе, а собирались блокировать
10:55
Красный крест просит гуманитарный коридор для тысяч жителей Мариуполя
08:46
Обстрелы Луганщины не прекращаются: известно о новых жертвах и разрушениях
08:35
Оккупанты держат в плену донецких и луганских наблюдателей СММ ОБСЕ
00:43
Зеленский сравнил «фильтрационные» лагеря России для мариупольцев с нацистскими
23:53
Россия готовит «пасхальные» обстрелы. Как живет «Азовсталь». Дайджест НД за день
23:38
Зеленский и Джонсон обсудили гарантии безопасности для Украины
23:06
За субботу ВСУ на Донбассе отбили 12 атак, уничтожили 29 единиц техники и 5 воздушных целей — штаб ООС
22:48
Госсекретарь и министр обороны США приедут в Киев 24 апреля
22:16
Зеленский допустил применение Россией ядерного оружия
21:18
Четыре человека погибли на Донетчине от обстрелов за субботу — ОВА
20:47
Число погибших от ракетного удара по Одессе возросло до восьми человек
20:14
Зеленский: Если будут уничтожены люди в Мариуполе и проведен псевдореферендум, Украина выйдет из переговоров с РФ
16:56
В Мариуполе оккупанты устроили параллельную эвакуацию в Россию — мэр
все новости
ВИДЕО
Россия готовит «пасхальные» обстрелы. Как живет «Азовсталь». Дайджест НД за день
23 апреля, 23:53
Путин приказал блокировать «Азовсталь», Россия накапливает войска. Дайджест НД за день ►
22 апреля, 00:06
Мобилизация в Донецке и Луганске: Новая волна ►
21 апреля, 22:08

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция