Подоляк: Оккупанты штурмуют «Азовсталь» в Мариуполе, а собирались блокировать

Российские оккупационные войска продолжают обстрелы территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и концентрируют вокруг него технику для штурма, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую Азовсталь. Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ не штурмовать?», – написал Подоляк в Twitter.



Он предложил российской стороне «подумать об остатках репутации» и предоставить гуманитарный коридор для беспрепятственного выезда мирных жителей из Мариуполя. «Необходимы всего три "мариупольских шага". 1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем. 2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских. 3. Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных», – добавил Подоляк.

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