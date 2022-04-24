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Россияне обстреляли гуманитарные автобусы в Попасной

24 апреля 2022, 13:12

Россияне обстреляли гуманитарные автобусы в Попасной

Из Попасной Луганской области автобусом эвакуированы 16 человек. Еще два автомобиля попали под обстрел и вернулись пустыми. Об этом сообщил глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.

«Пасхальным утром в Попасную в очередной раз отправился гуманитарный груз, в том числе с праздничными вкусностями. На обратном пути школьный автобус вывез 16 местных жителей. Остальные два автомобиля из гумколонны обстреляли, как только они заехали в город, поэтому были вынуждены возвращаться без людей», – написал Гайдай в Telegram.

Водители не пострадали, машины повреждены.

По его словам, позиционные бои в Попасной продолжаются и сейчас. Жилые дома рушатся в результате обстрелов. Ночью пострадал мужчина из-за обвала в подвале многоэтажки.

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