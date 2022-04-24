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Британская разведка: Российские войска немного продвинулись на Донбассе, но получают отпор

24 апреля 2022, 14:37

Британская разведка: Российские войска немного продвинулись на Донбассе, но получают отпор

Российской армии удалось занять некоторые новые территории с начала попыток наступления на Донбассе. Тем временем украинская армия решительно оказывает сопротивление на всех направлениях. Об этом пишет «Европейская правда», ссылаясь на британскую разведку.

В сообщении отмечают, что Украина на этой неделе отразила многочисленные попытки наступления вдоль фронта на Донбассе.

«Несмотря на то, что Россия смогла несколько продвинуться, украинская армия оказывала решительное сопротивление на всех направлениях и нанесла значительные потери российским силам. На эффективность российских подразделений вероятно влияет их низкий моральный дух и ограниченное время на восстановление боеспособности и реорганизацию сил после предыдущих наступательных операций», – пишет британская разведка.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска с конца февраля потеряли в Украине уже 873 танка, 2238 бронированных машин и 191 БПЛА. Почти 22 тысячи российских солдат ранены или убиты.

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