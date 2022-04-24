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Зеленский снова поговорил с Эрдоганом о необходимости эвакуировать людей из Мариуполя

24 апреля 2022, 15:06

Зеленский снова поговорил с Эрдоганом о необходимости эвакуировать людей из Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы эвакуации людей из Мариуполя. Лидеры стран обсудили по телефону гарантии безопасности для Украины, а также вопросы мировой продовольственной безопасности.

Зеленский сообщил, что Эрдоган накануне переговоров с Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности с "Азовстали", немедленного обмена заблокированных военных.

«Обсудили ход переговорного процесса, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины. Затронули вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также с оказавшейся под угрозой глобальной пищевой безопасностью из-за блокирования судоходства в Черном море», – написал Зеленский в Twitter.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна готова стать гарантом безопасности для Украины, но не на таких условиях, как этого требует Украина.

Турция может принять участие в эвакуации своих граждан, а также граждан других стран, включая украинцев, из Мариуполя морским путем, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

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