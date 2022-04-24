В Донецкой и Луганской областях изменили время комендантского часа

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко подписал распоряжение об изменении времени действия комендантского часа в регионе.



«С завтрашнего дня, 25 апреля, ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 5:00», — сообщил Кириленко.



Обновлено. Время комендантского часа изменили и в Луганской области, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.



С завтрашнего дня, 25 апреля, на Луганщине ограничение на передвижение и специальный режим светомаски будет действовать с 20:00 до 5:00.



«Призываю всех соблюдать установленные правила — это вопрос личной и общественной безопасности», — заявил Гайдай.

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В городах Донецкой и Луганской областей продолжаются боевые действия – оккупационные войска РФ продолжают попытки массированного наступления. В результате под удар попадают жилые дома мирных людей.



Утром 25 апреля двое детей погибли в Очеретинской объединенной территориальной громаде Донецкой области вследствие обстрела со стороны российских войск.