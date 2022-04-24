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В Донецкой области изменили время комендантского часа

24 апреля 2022, 15:58

В Донецкой области изменили время комендантского часа

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко подписал распоряжение об изменении времени действия комендантского часа в регионе.

«С завтрашнего дня, 25 апреля, ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00», – сообщил Кириленко.

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В городах Донецкой области продолжаются боевые действия – оккупационные войска РФ продолжают попытки массированного наступления. В результате под удар попадают жилые дома мирных людей.

Утром 25 апреля двое детей погибли в Очеретинской объединенной территориальной громаде Донецкой области вследствие обстрела со стороны российских войск.

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