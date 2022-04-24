Российские СМИ назвали еще одного чиновника от оккупационной администрации Мариуполя

Евгений Бодягин

В Мариуполе, который временно находится под контролем российских войск, появился еще один чиновник, которого российские СМИ цитируют и называют руководством города. В российских СМИ появилась информация о «заместителе главы городской администрации» Евгении Бодягине, который рассказал, что Мариуполь «начал возвращаться к спокойной жизни».



По его словам, в городе постепенно налаживается торговля. Уже идет работа с предпринимателями, приезжают торговые объекты из оккупированного Донецка.



До начала полномасштабного наступления РФ на Украину Бодягин был директором департамента Мариупольского горсовета по вопросам экономики.



Ранее в Мариуполе избрали так называемого «мэра»-сторонника группировки «ДНР». Им стал государственный изменник из запрещенной пророссийской партии «ОПЗЖ» Константин Иващенко.