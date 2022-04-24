Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов. Предварительные данные сообщил телеканал BFMTV.



За его соперницу — лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — проголосовали 41,8% французов.



Как пояснил RFI, эти цифры сразу же после закрытия избирательных участков СМИ предоставляют ведущие социологические институты страны. Информация основана на реальных результатах подсчета на специально выбранных участках. В течение вечера цифры могут меняться, но незначительно.



По данным на 17:00 явка на выборы составила 63,23%. Это ниже, чем было к этому часу в ходе первого тура 10 апреля.

Две недели назад во Франции состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам Макрон получил 27,85% голосов, Ле Пен — 23,15%, третье место с 22% занял лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон. Всего в первом туре участвовали 12 кандидатов.



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