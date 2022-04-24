За сутки на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 7 атак российских сил, уничтожили 59 единиц техники и сбили 3 беспилотника. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.



Уточняется, что украинские военные уничтожили 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 4 топливозаправщика.



Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».



Всего за прошедшую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс сил РФ, 55 танков, 20 артиллерийских систем, 97 единиц бронированной техники, 6 боевых бронированных машин, 2 единицы специальной инженерной, 62 единицы автомобильной техники и 5 топливозаправщиков российской армии. Подразделениями ПВО сбито 5 самолетов, один вертолет, 28 беспилотных летательных аппаратов и 3 крылатых ракеты.

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