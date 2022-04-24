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Пять человек погибли от обстрелов на Донетчине за пасхальный день

24 апреля 2022, 23:10

Пять человек погибли от обстрелов на Донетчине за пасхальный день

За пасхальное воскресенье, 24 апреля, от российских обстрелов погибли пять мирных жители Донецкой области. Еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Он уточнил, что два человека погибли в Новоселовке, две девочки погибли в Красногоровке Очеретинской громады, один житель умер в Новомихайловке. 

В настоящее время власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кириленко отметил, что сегодня захватчики вели огонь вдоль всей линии разграничения.
Под огнем, в частности, оказались населенные пункты Авдеевской, Очеретинской и Светлодарской громад. Под обстрелы российских «Градов» попал Авдеевский коксохимический завод.

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