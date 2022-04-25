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Премьер-министр Великобритании и Генсек ООН обсудили варианты спасения населения Мариуполя

25 апреля 2022, 06:45

Премьер-министр Великобритании и Генсек ООН обсудили варианты спасения населения Мариуполя

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил ситуацию в Украине с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который во вторник намерен посетить Москву. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Ключевой темой телефонного разговора стал вопрос оказания гуманитарной помощи населению Мариуполя.

«Премьер-министр охарактеризовал действия Путина в Украине как отвратительную и неприкрытую агрессию, имеющую разрушительные последствия для народа Украины», - сказано в сообщении.

«Они обсудили общую обеспокоенность ударами в районах, осажденных российскими силами, таких как Мариуполь и Херсон, и необходимость добиться прекращения огня, поддерживать гуманитарные усилия и обеспечить возможность выезда для мирного населения. Премьер-министр четко заявил о необходимости глобальной солидарности, подчеркнув, что Соединенное Королевство продолжает тесно сотрудничать с международными партнерами, помогая Украине защищать свою территорию», - прокомментировала разговор пресс-служба Джонсона.

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