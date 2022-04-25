ВСУ отразили штурмовые действия российских войск в районе Изюма – сводка Генштаба

Российские захватчики пытались проводить штурмовые действия в двух направлениях из Изюма, однако не имели успеха. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



«На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, совершал обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка», - сказано в сообщении.



Отмечается, что противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между этими территориями и оккупированным Крымом.



На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня населенных пунктов Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино.



На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. В городе Мариуполь он наносил ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода «Азовсталь». Захватчики штурмовали населенный пункт Попасная.



В Южнобужском направлении россияне обстреливали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.



Силы обороны Украины за минувшие сутки нанесли противнику значительные потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей отбиты 7 атак, уничтожены 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машин, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика.



Подразделения противовоздушной обороны на Донбассе сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».