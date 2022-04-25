В Луганской области разрушены семь домов, третий раз попали в Лисичанский НПЗ

Луганская область. Фото: ОВА

В воскресенье в Луганской области вследствие обстрелов сгорело три многоэтажки и 4 частных дома, в третий раз попали в Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.



«В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеского огня попали в ДТП или занялись несколько автомобилей, в том числе грузовых. Поэтому спасали людей не только разбирая завалы, но и из-под избитых транспортных средств», - написал он.



Информация о возможных последствиях проверяется.



По его словам, больше всего от российской армии 24 апреля пострадали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горское. В частности, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом, в Рубежном и Горском – дома.