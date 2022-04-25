Оккупанты требуют выкуп за пленного сына кинематографистки из Мариуполя

Директор мариупольского кинофестиваля «Кино и ты» Ольга Новикова сообщила, что оккупанты требуют 5 тысяч евро до выкупа за ее пленного сына Алексея. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.



В интервью «Медузе» Новикова рассказала, что ее сын - студент Мариупольского государственного университета, с 25 февраля присоединился к местной теробороне.



Парень попал в плен к россиянам 23 апреля, а на следующий день с ней связались с требованием оплатить выкуп. На это дали всего один день.



«Самое главное, что нет никаких гарантий, что и после выкупа сына оставят в живых. Угонщики держат его изолированно и к общей массе военнопленных не присоединяют», - говорит женщина.



По ее словам, видео допроса ее сына отправили с Facebook-страницы сына.



Также она смогла поговорить с телефонным вымогателем. Мужчина так и не представился, но Новикова предполагает, что это представитель группировки «ДНР».



По данным заместителя мэра Мариуполя Петра Андрющенко, пленника удерживают в районе села Малоянисоль Донецкой области. Украина включила его в список пленных. Чиновник отметил, что гарантий сохранения жизни парня от оккупантов до сих пор нет.