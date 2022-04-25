Защитники Мариуполя помешали российским войскам осуществить прорыв на востоке Украины – Минобороны Британии

Украинские защитники Мариуполя истощили российские подразделения и снизили их боеспособность, что затруднило им осуществление прорыва на Донбассе. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter.



«Решение России осаждать, а не атаковать мариупольский металлургический завод «Азовсталь», означает, что многие российские подразделения остаются закрепленными в городе и не могут быть передислоцированы. Украинская оборона Мариуполя также истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность», - заявили в ведомстве.



Отмечается, что без достаточной материально-технической и боевой поддержки войска России не достигли значительного прорыва на востоке Украины.



В Минобороны Британии добавили, что Министерство обороны России предложило, чтобы военные, а не гражданские чиновники, контролировали выплаты компенсаций семьям погибших военнослужащих.



«Это, вероятно, отражает желание скрыть настоящие масштабы потерь России от местного населения», - подчеркнули в ведомстве.



Мариуполь продолжают защищать бойцы полка «Азов», украинская морская пехота и мотострелки.