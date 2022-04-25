Российская армия обстреляла несколько ж/д станций, есть пострадавшие

Российская армия нанесла удар по пяти железнодорожным станциям в Украине, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава правления «Укрзализныця» Александр Камышин.



«Сегодня утром в течение часа под обстрел попали пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине. Как минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны. Пострадавшие есть, детали проясняем. Буду информировать», - написал он.



Кроме этого, глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил о двух ракетных ударах по железнодорожной инфраструктуре в области, жертв нет.