Луганская область осталась без электроэнергии в результате обесточенной подстанции «Кременская». Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.



«Недавно построенная близ Кременной электроподстанция обесточена российской армией 25 апреля. Без электроэнергии все населенные пункты Луганщины», - написал глава области.



По его словам, сейчас прорабатывают альтернативные варианты запитки области, поскольку эта подстанция запитывала большую часть городов и сел области.



«Также раньше электроэнергия поступала из Луганской ТЭС в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии. Поэтому до сих пор подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан», - пояснил Гайдай.



Позже он сообщил, что энергетики нашли способ подключить уцелевшие подстанции. «Свет скоро появится», — добавил Гайдай.



Луганщина постоянно испытывает удары со стороны российской армии. В регионе оставалось около 70 тысяч мирных жителей, отказывавшихся эвакуироваться.