Верещук: Договоренностей о гумкоридоре с «Азовстали» нет

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что договоренностей о гумкоридоре с «Азовстали» нет. Об этом она написала в своем Telegram-канале.



«Официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из "Азовстали" на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет. Поэтому мы обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из "Азовстали" для гражданских лиц», — написала Верещук.



Она подчеркнула, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон, однако коридор, анонсированный в одностороннем порядке, в данном случае Россией, не обеспечивает безопасность, поэтому, собственно, и не является гуманитарным коридором.



Украина просит, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста.