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Арку «Дружбы народов» в Киеве переименуют, а скульптуру под ней — демонтируют

25 апреля 2022, 14:56

Арку «Дружбы народов» в Киеве переименуют, а скульптуру под ней — демонтируют

Власти Киева переименуют арку «Дружбы народов», а скульптуру рабочих под ней — демонтируют. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году "во ознаменование воссоединения Украины с Россией". <...>8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева», — рассказал он.

Арка «Дружбы народов» в центре Киева

Кличко подчеркнул, что «свое отношение к Украине Россия ознаменовала зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность».

По словам мэра, вторую скульптурную композицию — из красного гранита — «закроем отделочными материалами и тоже впоследствии разберем».

«Поскольку там более сложная процедура и это займет больше времени. А до этого ее можно будет использовать как пространство для экспозиций», — пояснил Кличко.

Кроме того, мэр заявил, что арку «Дружбы народов» из титановых листов переименуют.

«Старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага», — подытожил Кличко.

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