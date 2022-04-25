Байден объявил о намерении назначить Бринк послом США в Украине

Президент США Джозеф Байден намерен назначить послом США в Украине Бриджит Бринк. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



Бриджит Бринк - сотрудник Высшей дипломатической службы, сейчас занимает должность посла США в Словацкой Республике. До этого она работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам госдепартамента США, отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой.



Бринк также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии. Бринк за двадцатипятилетнюю карьеру на дипломатической службе продвигала политику США в Европе и Евразии. Она была директором по вопросам Эгейского моря и Южного Кавказа в Совете национальной безопасности и работала в Государственном департаменте заместителем директора по делам Южной Европы, специальным помощником заместителя госсекретаря по политическим вопросам и референта по Кипру. Бринк начала свою карьеру в Белграде, Сербия.



Бринк имеет степень магистра международных отношений и политической теории в Лондонской школе экономики и политологии, а также степень бакалавра политических наук в Кеньонском колледже.