ФСБ заявила о предотвращении «покушения» на телеведущего Соловьева якобы по заданию Украины

Федеральная служба безопасности России отчиталась о задержании «неонацистов», которые якобы планировали убить телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает «РИА Новости».



Утверждается, что силовики задержали членов запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» — граждан РФ, которые планировали убийство Соловьева «по заданию Службы безопасности Украины».



Во время обысков у них изъяли самодельную взрывчатку, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику.



В ФСБ добавили, что задержанные «дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом».



Ранее о предотвращении покушения «на одного из известных российских тележурналистов» заявил президент РФ Владимир Путин.