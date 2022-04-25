Во время тушения пожара на газопроводе в Донецкой области ранен пожарный

В результате обстрела во время тушения пожара, вызванного попаданием снаряда в газопровод в Донецкой области, получил ранение командир государственной пожарно-спасательной части. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Снаряд повредил газопровод во время обстрела утром российскими войсками города Лиман.



«В результате попадания снаряда произошла разгерметизация газопровода и его горение. На место происшествия были направлены спасательные подразделения… Во время тушения пожара произошел повторный обстрел, в результате которого командир отделения 95 Государственной пожарно-спасательной части получил осколочные ранения ноги», - говорится в сообщении.



Раненому была оказана первая медицинская помощь в Краматорске. Для дальнейшего лечения его транспортировали в больницу на Днепропетровщине.