Над Донбассом за сутки сбили три российских самолета

В Донецкой и Луганской областях за сутки отбито 7 атак российских оккупационных войск, уничтожено 13 российских танков и иная техника. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



«За прошлые сутки только на территории Донецкой и Луганской областей было отбито 7 атак врага. Уничтожено 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машины, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправника силами Воздушной обороны ВСУ. Сбито 3 БПЛА типа "Орлан-10" и уже третий самолет за сутки», - сообщил Арестович на брифинге.



По его словам, основные усилия российская армия продолжает сосредотачивать в районе таких городов как Рубежное, Северодонецк и Попасная, а также в направлении от Изюма до Славянска и Краматорска, однако успеха не имеет.



Продолжается авиационная и артиллерийская атака на Мариуполь.



В Херсонской области российские войска пытаются выйти на административные границы региона.