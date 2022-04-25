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Над Донбассом за сутки сбили три российских самолета

25 апреля 2022, 17:25

Над Донбассом за сутки сбили три российских самолета

В Донецкой и Луганской областях за сутки отбито 7 атак российских оккупационных войск, уничтожено 13 российских танков и иная техника. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«За прошлые сутки только на территории Донецкой и Луганской областей было отбито 7 атак врага. Уничтожено 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машины, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправника силами Воздушной обороны ВСУ. Сбито 3 БПЛА типа "Орлан-10" и уже третий самолет за сутки», - сообщил Арестович на брифинге.

По его словам, основные усилия российская армия продолжает сосредотачивать в районе таких городов как Рубежное, Северодонецк и Попасная, а также в направлении от Изюма до Славянска и Краматорска, однако успеха не имеет.

Продолжается авиационная и артиллерийская атака на Мариуполь.

В Херсонской области российские войска пытаются выйти на административные границы региона.

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