Из плена россиян вернулся пилот, сбитый над Волновахой в марте

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщает об освобождении из российского плена украинского летчика Романа Василюка. Пилот Су-25 был сбит противовоздушной обороной российских войск 14 марта при выполнении боевого задания. Он катапультировался над Волновахой, но получил ранение и попал в плен к оккупантам.



«Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка. 24 апреля вернулся на подконтрольную Украине территорию… Сейчас Роман Василюк получает надлежащую медицинскую помощь и встретился со своей семьей», – сообщается в Telegram-канале ГУР.



Как отмечается в сообщении, пилот также встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.



Василюк уверен, что через месяц сможет полностью восстановиться и снова воевать против российской армии.