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Из плена россиян вернулся пилот, сбитый над Волновахой в марте

25 апреля 2022, 19:46

Из плена россиян вернулся пилот, сбитый над Волновахой в марте

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщает об освобождении из российского плена украинского летчика Романа Василюка. Пилот Су-25 был сбит противовоздушной обороной российских войск 14 марта при выполнении боевого задания. Он катапультировался над Волновахой, но получил ранение и попал в плен к оккупантам. 

«Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка. 24 апреля вернулся на подконтрольную Украине территорию… Сейчас Роман Василюк получает надлежащую медицинскую помощь и встретился со своей семьей», – сообщается в Telegram-канале ГУР.

Как отмечается в сообщении, пилот также встретился с начальником ГУР Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Василюк уверен, что через месяц сможет полностью восстановиться и снова воевать против российской армии.  

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