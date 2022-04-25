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Гайдай: Из-за жителей Луганщины, которые до последнего не выезжают, могут пострадать другие люди

25 апреля 2022, 21:05

Гайдай: Из-за жителей Луганщины, которые до последнего не выезжают, могут пострадать другие люди

На территории Луганской области, подконтрольной украинской власти, проживало 350 тысяч человек. После полномасштабного вторжения российских войск на той территории проживают около 60 тысяч. Остальные люди эвакуировались. Однако оставшиеся люди часто подвергают опасности тех, кто в дальнейшем должен их спасти. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.  

«Сейчас все меньше и меньше людей выезжают. То есть, если раньше мы вывозили тысячами, то сейчас остаются люди пожилого возраста. У них очень устоявшееся мнение, что они там родились и там умрут это их земля. Часть населения пребывают в уверенности, что мина или снаряд пролетят мимо их дома. Эти люди подвергают полицию и спасателей максимальной опасности. Потому что, когда в соседний подъезд прилетает ракета, на утро они выходят из подвалов и видят разорванные тела соседей тогда они просят о помощи. Но не всегда это уже возможно», рассказал Гайдай в эфире одного из украинских телеканалов. 

Глава ОВА привел в пример случай, когда был обстрелян автобус, вывозивший людей с окраин Рубежного. Теперь эта возможность утеряна, так как там находятся российские военные. При этом Гайдай отметил, что там, где это возможно, эвакуация будет проводиться всегда, даже если в день получится вывести всего десять человек.

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