Вся Луганщина без света. Взрыв в горсовете Кременной. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Россия врет о гуманитарных коридорах из Мариуполя и собирается «выкуривать» людей из убежищ.

Из Мариуполя депортируют большинство людей и оставят только обслуживающих работу порта.

На Донбассе десятки атак за сутки, 3 самолета оккупантов сбиты. В Луганской области нет света и не осталось медучреждений.

В Кременной Луганской области взорвано здание горсовета. Внутри был так называемый «народный мэр» и ряд представителей оккупационной администрации.