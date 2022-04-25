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Вся Луганщина без света. Взрыв в горсовете Кременной. Дайджест НД за день ►

25 апреля 2022, 23:12

Вся Луганщина без света. Взрыв в горсовете Кременной. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Россия врет о гуманитарных коридорах из Мариуполя и собирается «выкуривать» людей из убежищ.

  • Из Мариуполя депортируют большинство людей и оставят только обслуживающих работу порта.

  • На Донбассе десятки атак за сутки, 3 самолета оккупантов сбиты. В Луганской области нет света и не осталось медучреждений.

  • В Кременной Луганской области взорвано здание горсовета. Внутри был так называемый «народный мэр» и ряд представителей оккупационной администрации.

  • В оккупированном Донецке обещают дать воду в полном объеме после захвата Славянска.

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