Лавров о ядерной войне: Это реальная опасность

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал риски ядерной войны «весьма существенными».



«Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда, как вы и сказали, ссылаясь на уважаемых политологов, когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — заявил Лавров эфире российского телеканала.



По его словам, если другие страны направят своих военных в Украину, начнется Третья мировая война. Призывы президента Украины Владимира Зеленского помочь Украине вооружением Кремль воспринимает как «провокацию».



«И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения — что тоже, конечно же, подливает масло в огонь, — и они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше», — сказал Лавров.



При этом он отметил, что все лидеры стран НАТО исключают вовлечение Альянса в прямое столкновение с Россией, кроме руководства Польши.