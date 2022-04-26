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Лавров обвиняет США в срыве стамбульских переговоров Украины и России

26 апреля 2022, 00:25

Лавров обвиняет США в срыве стамбульских переговоров Украины и России

В Кремле заявляют, что США и Великобритания повлияли на Украину после того, как на переговорах были озвучены предложения Киева по договору с Москвой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В Стамбуле мы получили от них впервые предложения на бумаге, с подписями руководителя их делегации, и эти предложения мы были готовы взять за основу. Они требовали доработки, чтобы быть консенсусными, но они были нами позитивно оценены. Эти предложения были в виде не договора, а в виде наметок, основные положения и тезисы. Мы оперативно эти тезисы переложили уже на договорный жанр и передали нашим украинским коллегам этот проект. Тогда они нам представили свои контр-идеи, которые радикально отличались от того, что было сделано в Стамбуле», — рассказал российский министр в эфире федерального телеканала.

По его словам, это стало большим шагом назад в переговорах с Украиной. Лавров утверждает, что «по совету американских и британских коллег» Киев вынес новые предложения, которые не понравились Кремлю.

Лавров утверждает, что контакты с командой Владимира Зеленского будут продолжаться.

«И по-прежнему многие у нас убеждены, что реальная позиция Украины определяется в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах. И поэтому, говорят наши политологи, зачем разговаривать с командой Зеленского — надо разговаривать с американцами, и с ними надо договариваться, и достигать какого-то соглашения. Но мы все равно продолжаем вести переговоры с той командой, которую выставил Зеленский, эти контакты будут продолжаться», — добавил глава МИД РФ. 

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