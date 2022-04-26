В Луганской области за сутки повреждены пять домов в ходе обстрелов

Фото: Facebook / Луганская ОВА

В результате обстрелов со стороны российской армии в Луганской области повреждены пять домов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, россияне 17 раз атаковали область за минувшие сутки. Больше всего пострадали Горская община, Попасная, Лисичанск.



«Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск. Есть повреждения двух домов в Лисичанске, двух – в Попасной, по меньшей мере, одного – в Горном», - написал Гайдай в телеграм-канале.



Проверяется информация о вероятных жертвах.