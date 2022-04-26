«Укрзализныця» назначила семь эвакуационных рейсов, в том числе один — с Донбасса

«Укрзализныця» дополнительно назначила 7 эвакуационных рейсов на вторник, 26 апреля. Национальный железнодорожный перевозчик опубликовал график отправления поездов на своем сайте.
Эвакуационные поезда на 26 апреля:
11:30 - 219/220 Запорожье-1 — Львов;
14:30 - 220/219 Львов — Запорожье-1;
16:30 - 234/233 Покровск — Чоп;
23:30 - 234/233 Чоп — Днепр;
4:00 - 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.;
11:30 - 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород;
22:32 - 238/237 Одесса-Главная — Ужгород.
Отмечается, что время отправления и прибытия поездов может изменяться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте компании.